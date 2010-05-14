В Україні - проблеми з лікуванням і діагностикою бронхіальної астми

В Україні є проблеми з лікуванням і діагностикою бронхіальної астми, заявляє директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії імені Яновського АМН України, головний пульмонолог і фтизіатр Міністерства охорони здоров`я, академік Юрій ФЕЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на круглому столі, присвяченому Всесвітньому дню астми, він сказав, що доволі серйозною є проблема своєчасної постановки діагнозу «бронхіальна астма». «Українські лікарі побоюються поставити діагноз «астма». Цей момент зволікається, інколи навіть у тому випадку, коли лікар має стовідсоткову впевненість. Ставляться діагнози «передастма», «астматичний бронхіт» та інші, але не «бронхіальна астма», - сказав Ю.ФЕЩЕНКО.

Він звернув увагу, що в Україні немає вузьких фахівців і діагностикою цього захворювання займаються лікарі загальноклінічної практики – дільничні, педіатри, сімейні лікарі.

Ю.ФЕЩЕНКО відзначив, що на фармацевтичному ринку України присутні практично всі сучасні протиастматичні препарати, проте ефективність лікування викликає тривогу.

«Наші фахівці віддають перевагу препаратам, які є швидкопомічними, вони швидко знімають напад задухи і все. Але за одним нападом наступають інші. Тобто хворий, якщо говорити чесно, часто приймає препарати, які не показані», - відзначив Ю.ФЕЩЕНКО.

Він нагадав, що в країні діє закон про забезпечення хворих з бронхіальною астмою протиастматичними препаратами. «Але ми всі бачимо, в яких умовах ми зараз живемо. Немає зараз у держави можливості забезпечити всіх хворих безкоштовним лікуванням протиасматичними препаратами», - відзначив Ю.ФЕЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Всесвітній день астми проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров`я і проводиться щорічно в перший вівторок травня під егідою GINA (Global Initiative for Asthma) - Глобальної ініціативи з бронхіальної астми. Основна мета акції - підвищення обізнаності лікарів, пацієнтів і населення про це захворювання, привернення уваги громадськості до розв‘язання проблем, пов`язаних з астмою, і поліпшення медичної допомоги пацієнтам з астмою.

Вперше Всесвітній день астми відзначався в 1998 році в більш ніж 35 країнах і був приурочений Всесвітній нараді з бронхіальної астми (Барселона, Іспанія).

Девіз Всесвітнього дня астми 2010 - "Ви можете контролювати Вашу астму!" - вже декілька років залишається незмінним, наголошуючи, що у багатьох людей у всьому світі, повсякденне життя яких значно обмежене через симптоми астми, можливе досягнення і збереження контролю захворювання. Цього року GINA починає кампанію, мета якої - зменшення госпіталізацій з приводу бронхіальної астми у всьому світі на 50% впродовж наступних 5 років.

Бронхіальна астма (БА) є однією з актуальних проблем медицини. Вона відноситься до найбільш поширених захворювань у людини (5-8% у загальній популяції). На сьогодні у світі на цю хворобу страждають близько 300 млн. людей, причому у більшості пацієнтів БА не контролюється. Поширеність БА залежить від низки фактів: інтенсивності експозиції алергенів, забруднення навколишнього середовища, зміни харчового раціону, імунної реактивності і генетичних особливостей.

У багатьох країнах статистика свідчить про триваючу тенденцію зростання захворюваності, інвалідності і смертності, зумовлених БА. Так, у Великій Британії смертність за останні 20 років підвищилася в 7 разів, у країнах Європи, в Північній Америці – в 2-3 рази. У США щорічно від БА гинуть більш як 5 тисяч осіб, і летальність продовжує зростати. Збільшилася також частота звернення за екстреною медичною допомогою – з 58,8 на 10 тисяч населення США в 1992 році до 70,7 в 1995 році. Прямі і непрямі витрати на надання допомоги хворим із загостренням астми в США становлять 2 млрд. доларів на рік.

В Україні сьогодні зареєстровано більш як 300 тисяч хворих на бронхіальну астму.