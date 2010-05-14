Мигдаль знижує рівень холестерину

Американські дослідники з університету Тафтс в Бостоні (штат Массачусетс, США) в ході досліджень прийшли до висновку, що жменя мигдалю в день допоможе значно понизити рівень холестерину в організмі людини.

Керував ходом дослідження професор Джеффрі Блумберг.

Перед вживанням мигдалю 27 добровольців з підвищеним рівнем холестерину здавали аналізи. Учасникам експерименту було запропоновано на вибір три різні дієти з однаковою кількістю калорій.

Досвід тривав місяць. Першій групі запропонували приймати 75 грамів мигдаля, другою - половину порції. Третя і зовсім не вживала мигдаль.

"В результаті дослідження показало, що у добровольців з першої групи рівень шкідливого холестерину знизився на 19%. Друга група мала значно менший результат, в третій взагалі майже нічого не змінилося", - говорить Блумберг.

podrobnosti.ua