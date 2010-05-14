У Львові через куріння загинули двоє людей

У м. Львів в трьохповерховому житловому будинку, в квартирі на першому поверсі, через необережність при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинуло дві особи.

Пожежа ліквідована двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.

Всього, згідно з оперативними даними, протягом минулої доби в Україні зареєстровано 93 пожежі, у тому числі у житловому секторі 61 пожежа, на яких виявлено тіла 4 загиблих осіб.