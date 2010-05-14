Болгарка народила близнюків у 62 роки

У світі давно намітилася тенденція до народження дітей в пізньому віці, проте жінка з Болгарії, яка народила своїх первістків в 62 роки, дивує навіть найпозитивніше налаштованих фахівців. Справа в тому, що жінці заборонили усиновлення через її похилий вік, і їй довелося зважитися на народження власних дітей.

62-річна мати народила двох близнюків, які не з`явилися б на світ без операції зі штучного запліднення. Красиміра Димитрова народила за допомогою кесарева розтину, подарувавши життя двом маляткам, яких назвала Мері і Жаклін. Обидві дівчинки важать менше кілограма. "Молода" мати дала інтерв`ю пресі, розповівши, що завагітніла в результаті пересадки ембріонів. Спочатку вона завагітніла трьома дітьми, але один з ембріонів вирішили видалити. "Вік ніколи не був для мене на заваді. Я так хотіла мати дітей!", - розповідає вона.

Димитрова - психіатр на пенсії - заявила, що зважилася на штучне запліднення після того, як їй було офіційно відмовлено в усиновленні через вік. "Я намагаюся не заглядати в майбутнє. Я просто сподіваюся, що з дітьми все буде в порядку", - говорить вона. Лікар, який прийняв пологи, зазначив в інтерв`ю пресі, що це - другий у світі випадок успішного запліднення жінки у віці понад 60 років, в результаті якого народилися близнюки.

Найстаршою жінкою, яка народила дітей, є 70-річна мешканка Індії Омкарі Панвар (Omkari Panwar), яка народила близнят у 2008 році.

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