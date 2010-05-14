Дівчинка, над якою не владний час

Американські учені сподіваються розгадати загадку старіння, розшифрувавши геном 17-річної дівчини, яка досі фізично і розумово залишається на рівні однорічної дитини, пише The Sunday Times. Вага Брук Грінберг - 16 фунтів, ріст - 30 дюймів. Попередні дослідження її ДНК наводять на думку, що вона не росте через збої в генах, що відповідають у нормальних людей за старіння, пояснює журналіст Джонатан Лік. На прикладі Брук вдасться ідентифікувати такі гени, проникнути в механізми їх роботи, навчитися ними управляти, сподівається Річард Уолкер з Медичної школи Університету Південної Флоріди, керівний дослідженнями.

"Нещодавно учені зробили декілька революційних відкриттів, довівши, що завдяки дрібній "редактурі" окремих генів можна незвичайно продовжити тривалість життя багатьох тварин" - черв`яків і мишей, пише газета. "У генетичному плані миші - дуже близькі родичі людей", - підкреслила Синтія Кеніон, біохімік з Каліфорнійського університету (Сан-Франциско).

ami-tass.ru