Вінниччина: 12,5 млн - на охорону здоров'я, соцзахист і спорт

У Вінницькій області 12,5 млн. грн. залишків коштів обласного бюджету за підсумками 2009 року направлено на вирішення проблемних питань у охороні здоров`я, соціальному захисті й галузі фізкультури та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

«Нам вдалося залишок вільних коштів, який у нас був на початок 2010 року, а це - 12,5 млн. грн, використати для того, щоб покрити всі ці диспропорції, які у нас виникали при підготовці проекту обласного бюджету на 2010. За рахунок цього додатково виділено з вільного залишку коштів 2,5 млн. грн. області на соціальний захист, понад 2 млн. грн. - на фізкультуру та спорт, і понад 3 млн. грн. ми направили в охорону здоров`я», - розповів В.КОРОВІЙ.

За його словами, за рахунок цих коштів планується завершення капітального ремонту торакального відділення в обласній дитячій лікарні, придбання реанімобіля для обласної дитячої лікарні, придбання електронно-оптичного перетворювача з оптичним склом для лікарні Пирогова, проведення реконструкції міжобласного центру судово-психіатричної експертизи, завершення капітального ремонту спеціалізованого будинку дитини. «Тобто всі капітальні витрати зроблено так, щоб забезпечити максимальний ефект від їх використання. Більш того, за рахунок заощаджених коштів, виділено 300 тис. грн. для лікарні Пирогова, щоб компенсувати хворим витрати які вони несуть при проведенні гемодіалізу», - зазначив В.КОРОВІЙ.

Він також додав, що окремо прийнято рішення про розгляд на наступній сесії облради питання про відкриття в Немирові філіалу обласної лікарні Пирогова. «Там планується зробити додаткові місця, які б використовувалися безпосередньо для хворих, яким необхідно проведенні гемодіалізу», - сказав В.КОРОВІЙ.