Україна збільшила експорт фармацевтичної продукції на 53,4%

Україна в першому кварталі 2010 року збільшила експорт фармацевтичної продукції на 53,4%, порівняно з січнем-березнем 2009 року, – до 40 млн. 829,5 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт фармацевтичної продукції за вказаний період збільшився на 37,5% – до 521 млн. 144,8 тис. дол.

За даними Держкомстату, експорт ефірних масел і косметичних препаратів за перші три місяці 2010 року збільшився на 22,2% – до 34 млн. 139,8 тис. дол., імпорт – на 25%, до 174 млн. 320,7 тис. дол.

Імпорт мила й миючих засобів за вказаний період збільшився на 4,8% – до 80 млн. 985,8 тис. дол., експорт – на 7,9%, до 22 млн. 648,2 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2009 році скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 12,5%, порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 130 млн. 331,5 тис. дол., експорт – на 0,7%, до 150 млн. 46,4 тис. дол.