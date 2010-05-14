Погода на вихідні: рясні дощі та грози
16:33, 14 травня 2010Країна
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На більшій частині території країни
Укргідрометцентр на 15-17 травня прогнозує сильні дощі та грози на більшій частині території країни.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, який розіслав штормове попередження, 15 травня на більшій частині території країни грози, вдень у західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с.
16 травня в західній частині сильні дощі, в карпатському регіоні дуже сильні; 17 травня в Карпатах сильний дощ, на високогір`ї можливий мокрий сніг. В Україні грози, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-22 м/с.
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