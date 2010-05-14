В Україні посилено профілактичні заходи щодо запобігання поширенню поліомієліту

В Україні посилено профілактичні заходи щодо попередження поширення поліомієліту.

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, головний державний санітарний лікар Геннадій РОЖКОВ видав постанову «Про посилення профілактичних заходів щодо попередження заносу та розповсюдження «дикого» поліовірусу в Україні».

У санепідемслужбі наголошують, що рішення було прийнято у зв’язку із наявною в них оперативною інформацією, що станом на 13 травня у Таджикистані зареєстровано 293 випадки гострого в’ялого паралічу (ГВП), 15 з яких - летальні, у Росії зареєстровано два випадки ГВП.

Головний державний санітарний лікар України своєю постановою доручив Державній митній службі України, Міністерству транспорту та зв’язку України, Державній прикордонній службі України терміново організувати проведення інструктажу екіпажів літаків та робітників аеропортів про епідемічну ситуацію з поліомієліту у Таджикистані та інших країнах азіатського регіону.

Управлінням охорони здоров’я у регіонах України доручено, серед іншого, посилити санітарно-карантинний контроль за пасажирами повітряних суден, залізничного та автомобільного транспорту, що прибувають з ендемічних з поліомієліту країн, з метою виявлення хворих, особливо дітей до 15 років, забезпечити підготовку працівників лікувально-профілактичних закладів з питань діагностики, клініки, лікування і профілактики поліомієліту протягом травня, а також забезпечити рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей, згідно з календарем щеплень, не нижче 95% на всіх адміністративних територіях.

"Ми забезпечили всі заходи з попередження завезення хвороби, у нас діє відповідний план. У разі, якщо проблема потрапить у країну, ми знаємо, як потрібно діяти. У нас розписана і визначена лабораторна база для виявлення і реєстрації випадків захворюваності. Диференціальну діагностику проводять лікувальні установи. Референс-лабораторії знаходяться в Одесі, в Донецьку і у Києві. Хочу запевнити усіх: ми повністю готові до зустрічі з хворобою, можемо забезпечити її локалізацію і нерозповсюдження", - заявив Г.РОЖКОВ.