В Україні перевірять усіх виробників дитячого харчування

Голова Держспоживстандарту України Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ сьогодні підписав наказ про перевірку всіх виробників дитячого харчування і підприємств роздрібної торгівлі, які реалізують цю продукцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, ці заходи пов`язані зі смертю тримісячної дівчинки в селі Жуківці Тернопільської області, причиною якої могло стати вживання молочної суміші.

У повідомленні наголошується, що вже створено робочу групу, до складу якої увійшли представники Держспоживстандарту (фахівці лабораторій, держнагляду, управління захисту прав споживачів). Вони проводитимуть перевірку молочних сумішей і дитячого харчування, щоб з`ясувати причини трагедії. З 14 травня 2010 року робоча група Держспоживстандарту працює у Полтавській області на базі Хорольського молочного комбінату, який виробляє суміш «Малятко».

За словами О.ПОВОЛОЦЬКОГО, Держспоживстандарт зробить все можливе, щоб оперативно і кваліфіковано провести перевірку зразків дитячої молочної продукції і, у разі виявлення порушень, покарати винних.

«Для нас надзвичайно важливо підвищити контроль виготовлення і поширення дитячого харчування вітчизняного виробництва, оскільки саме українським молочним сумішам батьки довіряють більше, ніж імпортним», – відзначив голова Держспоживстандарту.

Також він повідомив, що надалі планується проведення регулярних перевірок виробництва і реалізації дитячих продуктів в усій Україні.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з реєстрацією випадку смерті дівчинки 3-місячного віку у селі Жуківці Лановецького району Тернопільської області, яка, ймовірно, пов`язана з вживанням молочної суміші «Малятко», головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ доручив перевірити підприємство, де ця суміш виробляється.

За інформацією Державної санітарно-епідеміологічної служби України, зокрема, дано доручення головному державному санітарному лікарю Тернопільської області провести детальне розслідування даного випадку; головному державному санітарному лікарю Полтавської області – провести позапланову перевірку ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з лабораторним дослідженням зразків продукції і, у разі виявлення порушення санітарного законодавства, вжити відповідних адміністративних заходів.

За словами Г.РОЖКОВА, у зв`язку з даною ситуацією Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводитиме позапланові перевірки усіх виробників дитячого харчування, а також посилить контроль над ввезенням до країни продуктів дитячого харчування.