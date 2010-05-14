17 травня буде відомо: чи померло маля через дитячу суміш

У понеділок, 17 травня, будуть відомі результати аналізів позапланових перевірок якості дитячого харчування, яке виготовляється на Хорольському молококонсервному комбінаті дитячих продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив головний санітарний лікар Полтавської області Валентин ШАПОВАЛ.

«Ми проводимо таку перевірку. Результат з бактеріології - у понеділок, завтра - післязавтра отримаємо результат за хімічними показниками. Ми без вихідних працюємо», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Водночас він відзначив, що на сьогодні вже відомі результати аналізу продукції заводу на вміст солей важких металів. «Цей аналіз повністю в нормі», - заявив В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з реєстрацією у селі Жуківці Лановецького району Тернопільської області випадку смерті тримісячної дівчинки, яка, ймовірно, пов`язана з вживанням молочної суміші «Малятко», головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ доручив перевірити підприємство, де ця суміш виготовляється.

Зокрема, головному державному санітарному лікарю Полтавської області доручено провести позапланову перевірку ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з лабораторним дослідженням зразків продукції і у разі виявлення порушення санітарного законодавства вжити відповідних адміністративних заходів.

За словами Г.РОЖКОВА, у зв`язку з даною ситуацією Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводитиме позапланові перевірки всіх виробників дитячого харчування, а також посилить контроль над ввезенням до країни продуктів дитячого харчування.

Довідка УНІАН. ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» спеціалізується на виробництві сухих молочних сумішей для дітей під торговими марками «Малятко», «Малятко-М», «Малюк», для вагітних і матерів-годувальниць «Фемілак-1» і «Фемілак-2», а також виробляє сухе цільне і знежирене молоко, масло і цільномолочні продукти. Продукція експортується до Молдови, Росії, Туркменістану, Азербайджану і Казахстану.

На початку березня 2010 року Хорольський молококонсервний комбінат став переможцем національної премії «Made-in-Ukraine-2010: Кращий виробник в Україні» в номінації "Дитяче харчування".