У Вінниці пройшла акція до Дня пам'яті загиблих від СНІДу

У Вінниці сьогодні пройшла акція, приурочена до Всесвітнього дня пам`яті померлих від СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках акції представники обласної організації Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВ) розповсюджували інформаційні матеріали, запустили стрічку з повітряних кульок.

Під час акції також було презентовано "квілт" - пам`ятне полотно. «Це полотно спонукає людину замислитися над тим, що це не просто клаптик тканини, це той клаптик, у який вкладена пам`ять про людину, яка пішла з життя через цю недугу», - повідомила голова обласної організації Всеукраїнської мережі ЛЖВ Оксана ШЕВЧУК.

За її словами, концепцією акції є порівняння апендициту з ВІЛ. «Є захворювання, які не заважають нам спілкуватися - це захворювання хронічні, такі як апендицит, цукровий діабет, і в ці хвороби увійшов ВІЛ, але ставлення до людей з деякими хронічними хворобами більш толерантне, ніж до людей з хронічним захворюванням ВІЛ», - зазначила вона.

Як сказала О.ШЕВЧУК, люди знають, що ВІЛ/СНІД не передається через спілкування, рукостискання, проте багато людей поводяться дивно. «Ми порівняли ВІЛ з апендицитом, і я поділяю думку, що це дурниця, але і поведінка людей найчастіше дурна, тому ми відповідаємо на їхню дурість теж дурістю», - пояснила О.ШЕВЧУК.

За її словами, також e рамках акції планується збір коштів для ВІЛ-позитивних дітей (у Вінницькій області в інтернатах є троє таких дітей).

Довідка УНІАН. У Вінницькій області ВІЛ-інфекція реєструється з 1996 року. За цей період, згідно з офіційними даними, зареєстровано 1435 ВІЛ-інфікованих, у тому числі 314 хворих на СНІД. Померло від хвороб, зумовлених СНІДом, 285 осіб.