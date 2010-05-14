Терміново потрібна допомога!

18:10, 14 травня 2010
Країна
0

Директор «Демініціатив» важко захворів

Захворів директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів. У відомого громадського діяча виявлено онкологічне захворювання. 

Зараз Ілько Кучерів проходить дороговартісне лікування. Початковий курс хіміотерапії оплатила родина. Але потрібні кошти на подальші курси і реабілітацію.

Фонд «Демократичні ініціативи» просить відгукнутися і допомогти у лікуванні.

Кошти на лікування можна переказати на рахунок  Фонду «Демократичні ініціативи», а за потреби – зателефонувати науковому керівнику Фонду Ірині Бекешкіній (тел. 050-355-69-50), співробітникам Фонду (тел. 234-80-46), дружині Ірині Філіпчук (тел. 050-312-17-46), виконавчому директору Світлані Барбелюк (тел. 050-446-38-59) або відгукнутися на електронну адресу: 

dif@dif.org.ua    –  Фонд;

Iryna@dif.org.ua   – Ірина Бекешкіна;

iryna65@ukrpost.net   – Ірина Філіпчук.

Реквізити рахунку:

Благодійний фонд «Демократичні ініціативи»

Код ЄДРПОУ 20062078

Р/р  26009014041042 у Філії  АТ "Укрексімбанк" в м. Києві МФО 380333

Безповоротна фінансова допомога, згідно з благодійною програмою від 06.05.2010 р., без ПДВ.

Переказ коштів можна також здійснити за  допомогою Інтернет-банкінга, кнопка якого міститься на головній сторінці сайту, ліворуч з текстом Збір коштів за програмою "Адресна Допомога" .

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter