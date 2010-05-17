Чому загинула дитина у Вінницькій області?

Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна станція встановила, що кринична вода за місцем проживання сім’ї загиблої дитини у Вінницькій області не відповідає нормам.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У зв’язку із повідомленням у засобів масової інформації про смерть 2 травня двохмісячної дитини у Вінницькій області Державна санітарно-епідеміологічна служба України повідомляє, що за результатами лабораторних досліджень, проведеного СЕС 5 травня, дитяча суміш «Детолакт-біфідус» відповідає нормам за показниками безпеки, наголошується у повідомленні.

Разом із тим при проведенні лабораторного дослідження криничної води за місцем проживання сім’ї загиблої дитини встановлено, що вода із приватної криниці не відповідає вимогам за гранично допустимою концентрацією вмісту нітратів (перевищено удвічі) та мікробіологічним показником - колі-індексом (перевищено утричі). Користування криницею заборонено до проведення робіт з очищення та дезінфекції.

За даним випадком районним управлінням міліції порушено кримінальну справу.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України закликає батьків під час приготування їжі використовувати воду з перевірених джерел.