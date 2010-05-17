Донеччина: домашня вівчарка загризла однорічну дівчинку

В Донецькій області у селі Гранітне Тельманівського району домашня вівчарка загризла на смерть однорічну дівчинку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася кілька днів тому рано вранці. Вітчим маляти, прокинувшись, здивувався її мовчанню і пішов у спальню подивитися на дитину. На ліжку дочки не було, двері на веранду і на вулицю виявилися відкритими. Чоловік вийшов у двір і побачив нерухому скривавлену дитину біля собачої будки. Господар закрив собаку в гараж, заніс дівчинку в будинок і викликав швидку допомогу, проте медики вже нічим дитині допомогти не могли.

Як повідомив начальник районної міліції Федір ГРИППА, у результатах судово-медичної експертизи йдеться, що дівчинці були заподіяні численні скальповані рани голови, відкриті переломи зведення черепа, удари грудної клітки, які виникли від тупих загострених предметів, якими могли бути зуби собаки. Зараз за фактом смерті малолітньої мешканки Тельманівського району проводиться дослідча перевірка.

За словами правоохоронців, дитина росла у благополучній обстановці при постійному нагляді. У цей будинок сім`я переїхала в березні нинішнього року після смерті батька нинішнього господаря будинку, тому собака їм дістався у спадок. Жодної агресивності до нових мешканців тварина не проявляла, проте на сторонніх реагувала злобно. Щоб дочка не боялася гуляти у дворі, вівчарку на день закривали в гаражі, а на ніч, коли сім`я лягала спати, пса переводили до будки. Батьки дівчинки настільки були впевнені у його сторожових здібностях, що двері в будинку на замок не замикали.

До трагедії, що всталася, дитина самостійно вранці на вулицю не виходила, відзначили в міліції.