Хліб ...допоможе схуднути

Шведські учені з`ясували, що не всі види хліба є ворогами стрункості. Деякі з них не тільки не приводять до набору зайвої ваги, але і допомагають приборкати апетит, пише КАЗАХ-ЗЕРНО.

Фахівці вивчили склад хлібобулочних виробів, приготованих з різних злаків. Виявилось, що житній хліб не шкідливий, а навпаки, корисний.

Житній хліб запобігає розвитку діабету, серцево-судинних захворювань і допомагає швидше насититися. Жито і ячмінь впливають на процес перетравлювання їжі, уповільнюючи його. В результаті відчуття ситості залишається на більш довгий час.

Хліб з цих злаків не приводить до набору зайвих кілограмів. Правда, фахівці пояснюють, що, як і будь-який інший продукт, його потрібно вживати в помірній кількості.

kazakh-zerno.kz