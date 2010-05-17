Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО констатує, що смертність від ВІЛ/СНІДу в Україні є неприпустимо високою.

На цьому він наголосив напередодні Всесвітнього дня пам’яті людей, померлих від СНІДу, що відзначався 16 травня, повідомила прес-служба віце-прем`єра.

За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, з 1987 року в Україні від СНІДу померло понад 18 тис. осіб. На його думку, держава має докласти максимум зусиль для того, щоб істотно скоротити смертність від СНІДу – щонайменше удвічі до 2020 року.

«Маємо забезпечити хворих необхідним лікуванням і зупинити епідемію СНІДу в Україні. Попередня влада заклала мину уповільненої дії, підпиcавши меморандум про приєднання України до СОТ на відомих умовах. Тепер Україна позбавлена права закуповувати антиретровірусні препарати генеричних форм, які є значно дешевшими ніж запатентовані. Це ставить під загрозу життя щонайменше 20 тис. хворих на СНІД, які можуть позбавитися доступу до лікування», - заявив віце-прем’єр.

В.СЕМИНОЖЕНКО вбачає вихід з ситуації у видачі так званих примусових ліцензій на виробництво антиретровірусних препаратів в Україні. «Вітчизняні фармацевтичні заводи мають усі технологічні можливості розпочати виробництво АРВ-препаратів. Прийнявши відповідне рішення, ми виведемо державну політику у сфері протидії ВІЛ/СНІДу на новий рівень ефективності. Ми маємо зробити все необхідне, щоб врятувати українське суспільство від небезпечних хвороб – силами власної промисловості і науки», - підсумував віце-прем’єр-міністр.

Довідка УНІАН.16 травня - Всесвітній день пам’яті людей померлих від СНІДу. В Україні зареєстровано понад 100 тис. ВІЛ-інфікованих осіб. Щороку діагностується близько 4 тис. нових випадків захворювання на СНІД.