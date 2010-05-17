В Черкасах відбудеться благодійний кіномарафон

У Черкасах з 17 по 21 травня пройде благодійний кіномарафон «Тиждень позитивного кіно», в рамках якого у Літньому кінотеатрі парку 50-річчя Жовтня безкоштовно транслюватимуть кінострічки. Ця благодійна акція приурочена Дню пам’яті людей, які померли від ВІЛ/СНІДу. Ініціаторами проекту виступили Черкаський молодіжний ресурсний центр та Черкаське представництво Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Як розповіла кореспонденту УНІАН національний волонтер ООН Черкаського молодіжного ресурсного центру Світлана СОБОВА, «Тиждень позитивного кіно» відбувається в рамках місячника пам’яті людей, які померли від ВІЛ/СНІД, що стартує у травні. Незважаючи на те, що тема ВІЛ/СНІДу постійно на слуху, з кожним роком ця недуга вражає дедалі більше людей. Тоді як в суспільстві і досі гостро постає питання дискримінації ВІЛ-позитивних людей.

«Тиждень позитивного кіно» – благодійна акція. Тому кіносеанси не передбачають придбання квитків. Натомість кожен відвідувач після перегляду може пожертвувати – скільки вважатиме за потрібне – людям, які мають ВІЛ-позитивний статус. Для цього поблизу входу у Літній кінотеатр буде встановлена скринька для добровільних внесків. Зібрані кошти спрямують на потреби центру денного перебування ВІЛ-інфікованих дітей, що діє при Черкаському представництві Всеукраїнської мережі «Людей, які живуть з ВІЛ».

За словами В.СОБОВОЇ, саме через такі благодійні акції, як «Тиждень позитивного» кіно», життя ВІЛ-інфікованих людей “стає трохи ближчим, і стає зрозуміло, що вони мають ті ж самі, що і кожен з нас, потреби і проблеми, почуття і переживання”.

"Утиски хворих на ВІЛ відбуваються буквально скрізь: у лікарнях, де медперсонал відмовляється обслуговувати таких пацієнтів. Подібне ставлення існує і в освітніх, культурних та інших закладах, коли хвору дитину не беруть до дитсадка чи школи, відмовляють у відвідуванні гуртка. Тоді як вони – такі ж, як всі ми, – люди, які теж прагнуть соціальної адаптації. А ще більше їм потрібно наше розуміння і прийняття", – сказала С.СОБОВА.