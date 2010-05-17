У Сумах відслужили спільну молитву до Дня матері і Дня сім'ї

Учора в Сумах на площі Незалежності відбулася спільна молитва і святковий концерт, приурочені до Дня матері і Дня сім`ї.

Як передає кореспондент УНІАН, вперше в області близько 30 священнослужителів Української православної церкви Київського патріархату, Римо-католицької церкви і євангельських церков помолилися за благополуччя і здоров`я матерів і дітей.

«Ми бачимо проблеми суспільства: дітей-сиріт більше, ніж після війни, матері не знають, як виховати і забезпечити своїх дітей. І цього року на мене неначе зійшло благословення від Господа – «зберіться на спільних зборах, моліться, і я відповім». Ми віримо в силу молитви, і віримо, що Господь почує її. Я дуже рада, що нашу пропозицію підтримали представники інших церков», – зазначила організатор заходу, голова правління місії «Есфір» Валентина МАЯК.

Після спільної молитви на площі відбувся святковий концерт.