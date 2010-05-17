На Луганщині зареєстровано 198 ВІЛ-інфікованих

Протягом І кварталу 2010 року в Луганській області офіційно зареєстровано 198 нових випадків ВІЛ-інфекції (за І квартал 2009 року - 154 випадки), взято на диспансерний облік 24 дитини (в І кварталі 2009 року - 19 дітей), народжених ВІЛ-інфікованими жінками.

Про це УНІАН повідомили в Луганському центрі з профілактики і боротьби зі СНІДом. За їх даними, з 1992 року (моменту реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції в Луганській області) і станом на 1 квітня 2010 року в області офіційно зареєстровано 5383 випадки ВІЛ-інфекції. Діагноз СНІД встановлений у 880 випадках, 614 чоловік померли від СНІДу.

За перші три місяці 2010 року було діагностовано 65 випадків СНІДу, померло від цієї хвороби 45 чоловік (за три місяці 2009 року - 39 чол.).