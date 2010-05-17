На півдні Китаю внаслідок повені загинуло 86 осіб

Щонайменше 86 чоловік загинуло внаслідок повені, викликаної проливними дощами на півдні Китаю.

Крім того, 16 чоловік вважаються зниклими безвісти, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на китайське інформагентство Сіньхуа.

За даними китайської влади, 275 тис. жителів з 10 провінцій і муніципалітетів було евакуйовано з місць проживання, охоплених повенями.

Синоптики прогнозують, що сильні дощі в південних китайських провінціях триватимуть ще три дні.