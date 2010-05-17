"Dolce & Gabbana's Light Blue" може нашкодити щитовидці?

Ви упевнені, що Ваш парфум безпечний? З таким питанням звернулися до споживачів незалежні експерти з Канади. За їх словами, деякі духи містять шкідливі речовини, які можуть чинити негативний вплив на здоров`ї.

Дослідники доручили незалежній експертній лабораторії провести ряд порівняльних аналізів. Фахівці лабораторії визначили ряд потенційно шкідливих хімічних речовин, що містяться в парфюмерній продукції, включаючи Acqua Di GIO від Джорджіо Армані і "American Eagles Seventy Seven".

Результати показали, що обидва види парфуму містять могутні алергени, до складу яких входить немало шкідливих хімічних речовин, таких, як бензил саліцилат і інших.

Аромат "Dolce & Gabbana`s Light Blue", як виявилось, містить бутильований гидрокситолуол, який служить консервантом і стабілізатором, і може чинити несприятливу дію на щитовидну залозу і бути канцерогенним.

"Все у вашому будинку, що пахне тропічним лісом, полуницею або соснами, містить хімічні речовини", - заявив один з учасників доповіді, підготовленої канадськими експертами за наслідками досліджень. Вони закликали споживачів до обережності при використанні парфюмерії.

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