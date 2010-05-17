Херсонщина: 2 млн. грн. - на житло для сільських медиків
10:31, 17 травня 2010Країна
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Вирішила Херсонська облрада
Херсонська обласна рада вирішила в 2010 р. направити з обласного бюджету 995 тис. грн. на придбання відомчого житла для 22 сільських медпрацівників і 1,067 млн. грн. на житло для 17 сільських педагогів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні облради.
Зокрема, для медиків планують купити 17 будинків у 6 районах області й 5 квартир у 4 районах області.
Для педагогів планують купити 17 будинків у 10 районах області.
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