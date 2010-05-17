У Закарпатті оголошено штормове попередження через сильні дощі та підвищення рівнів води у річках.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василина БЛОХ.

За її даними, через сильні опади, грози, які пройшлися Закарпаттям у неділю, 17 травня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

Зокрема, на річці Тиса на ділянці В. Бичків-Вилок, а також у нижніх течіях річок Боржави та Латориці підвищення рівня води над нульовою позначкою очікується навіть на рівні 2 метрів.

В.БЛОХ також додала, що у нижніх течіях Боржави та Латориці можливий вихід води на заплаву.

Крім того, у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області додали, що орієнтовний максимальний рівень води в річці Боржава в районі села В. Ремети сягне 530-580 см над нулем поста.

Також можливі підтоплення сільгоспугіддь сіл Заріччя, Кам’янське, Великі Ком’яти, Боржавське Іршавського та Виноградівського районів.

Рятувальники також попереджають про підтоплення автодороги «Виноградове-Шаланки».