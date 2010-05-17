Чим корисний сосновий чай?

При тривалому вживанні соснової хвої "людина не старіє, стає бадьорою і активною, не відчуває голоду і стає довгожителем". Про це мовиться в знаменитому корейському "Зведенні знань про місцеві ліки", опублікованому ще в 15 столітті.

Вивчивши цей стародавній медичний трактат, фахівці з компанії "Природний продукт здоров`я" після проведення серії експериментів створили з натуральної сировини спеціальні гранули, що стали основою соснового чаю, який зберігає цілющі властивості, хвойний запах і легко розчиняється навіть в холодній воді.

Напій зеленого кольору, що містить вітаміни С і Е, знімає втому, підвищує імунну функцію організму і перешкоджає старінню. Крім того, має цілий набір вітамінів групи В, рутини, кальцій, селен і більш як 40 інших мікроелементів, важливих для людського організму амінокислот, ефірні олії і гормональні речовини.

Сосновий чай рекомендують вживати при лікуванні і профілактиці діабету, атеросклерозу, анемії, коліту, дисфункції печінки. У КНДР його радять пити з метою запобігання онкологічним захворюванням, а також використовувати як протиотруту у випадках інтоксикації організму, зокрема алкогольної.

newsland.ru