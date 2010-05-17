Як фен-шуй допоможе схуднути

За вченням фен-шуй, проблеми через зайву вагу виникають у людини в тому випадку, коли в його оточенні знаходиться дуже багато зайвих речей або думок. А це в свою чергу позбавляє сил, часу і енергії на те, щоб присвятити весь час на вирішення своїх особистих проблем.

У боротьбі із зайвою вагою люди вдаються до різних методик, лікарських засобів і тренажерів - все це відноситься до європейських способів вирішення проблеми зайвої ваги. Якщо все це не допомагає, то варто звернути свою увагу на східні методики, що допомагають вирішувати проблеми великої ваги іншими способами. Приміром, у східних країнах до людей з надлишковою вагою ставляться з жалем, вважаючи їх дуже хворими.

Фен-шуй вважає, що кожна людина може позбутися проблем з надмірною масою тіла, якщо тільки налаштується на це, і захоче всією душею. Основна проблема, з якою стикаються ті, хто худне, полягає в тому, що мало хто реально згоден йти на якісь жертви. В основному всі просто хочуть схуднути, але ніхто не погоджується йти далі і діяти.

Перш за все, що пропонує робити фен-шуй, так це позбавитися старих і вже нікому не потрібних речей. На думку вчених, якщо людина не може знайти часу викинути старий одяг, іграшки, журнали чи газети, то ніколи не знайде можливості займатися фізичними вправами і перейти до правильного харчування.

Отже, для початку почніть позбавлятися старого одягу, він просто «порошиться» на полицях вашої шафи. Звичайно, відразу викинути всі ті речі, до яких ви відчуваєте теплі почуття неможливо. У цьому випадку можна застосувати наступний спосіб: кожен день позбавляйтеся однієї старої речі. Якщо ви не можете зробити цього, то і налаштуватися на схуднення у вас не вийде. Ви можете виправдовуватися тим, що якась річ несе в собі певні спогади, але це всього лише відмовки. Значить, ви просто намагаєтеся знайти причину для того, щоб нічого не робити. Вам необхідно зважитися на це чи кинути все і здатися.

Якщо вам важко відразу розлучатися з улюбленими сукнями або кофтами, то почніть з чогось менш важливого для вас. Приміром, зберіть старі журнали, які були колись прочитані вами, тепер вони напевно просто лежать на полицях журнальних столів, захаращуючи простір. Починаючи з малого, ви зможете незабаром без жалю викинути абсолютно всі старі речі та предмети вашого побуту.

І ніколи не забувайте про те, що думки матеріалізуються, тому процес позбавлення від мотлоху очистить і ваші думки. Тепер ви зможете легко підійти до нового етапу вашого життя.

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