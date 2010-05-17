Луганщина: від ураження електрострумом загинуло двоє осіб
11:35, 17 травня 2010Країна
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Крадіжка кольорових металів...
У м. Петровське Луганської області під час несанкціонованого проникнення в закриту трансформаторну будку з метою викрадення кольорових металів електричним струмом смертельно травмовано двох осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.
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