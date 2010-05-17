Консолідований бюджет медицини зросте на 9 мільярдів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ, про це йдеться у Законі України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Бюджет Міністерства охорони здоров’я України і бюджет державних програм, які на сьогоднішній день фінансуються через Міністерство, і які забезпечують: лікування громадян, медикаменти, техніку і т.д. збільшені близько на 600 мільйонів гривень.

Цьогорічне фінансове забезпечення медицини дозволить вирішити ті гострі і глобальні питання, які зробили виклик країні і перед якими українська спільнота зараз поки що безсила. В країні сумні показники захворюваності на ряд недугів, більш того збільшується кількість хворих на хронічні захворювання. Тому пріоритетним для Президента України, Уряду та Верховної Ради сьогодні є питання створення потужної первинної ланки медицини, що дозволить попереджати хвороби, а також проходити профілактичні заходи і уникати багатьох ускладнених і запущених форм. Виходячи з цього, спільними зусиллями та оперативно скерованими діями влади медична галузь отримала бюджет на 2010 рік.

В державному бюджеті-2010 для медицини передбачене на 183 мільйони гривень збільшення фінансування на медичні заходи боротьби з туберкульозом, на профілактику та лікування СНІДу й лікування онкологічних хворих. Збільшення коштів на ці програми дозволить вже починаючи з сьогоднішнього дня покращувати показники зі зменшення захворювання.

В цьому році виділено 72 мільйони гривень на централізовану закупівлю високовартісного обладнання для закладів охорони здоров’я, збільшено на 5 мільйонів гривень фінансування централізованих заходів з трансплантації органів та тканин, програма серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань отримала з бюджету збільшену на 35 мільйонів 522 тисячі гривень суму коштів.

Невідкладної допомоги сьогодні потребує програма розвитку донорської крові та її компонентів. Донорство в Україні за останні роки переживає значний спад. Це, насамперед, пов`язано зі складною соціально-економічною ситуацією. Небезпечним є те, що протягом існування України, як держави, за 18 останніх років кількість донорів зменшилася в 2,3 рази. Тому передбачені кошти, а це на 2 мільйони гривень більше тогорічного бюджету, дозволить почати реорганізацію служби крові, що нині є життєвою необхідністю.

Окремо хотілося б виділити тему «Репродуктивного здоров’я» в Україні. В нашій державі сьогодні спостерігаються сумні демографічні процеси і вона належить до демографічно старих країн світу. Частина населення старше працездатного віку становить близько 24,0% і, за прогнозами, ця тенденція продовжує зростання. І питання репродуктивного здоров’я носить вкрай важливий характер. Тому влада України і Президент, зокрема, опікуючись майбутнім України та її розвитком, передбачили в бюджеті-2010 на програму «Репродуктивного здоров’я» збільшення коштів на 10 мільйонів гривень.