Чашка кави запобіжить виробничим травмам

Чашка кави може бути корисна проти робочих помилок для тих, хто працює позмінно або в нічну зміну, стверджують британські дослідники Лондонської школи тропічної медицини.

Більш як 15% працездатного населення в промислово розвинених країнах працюють по змінах або в нічний час, що приводить до порушення природних циркадных ритмів організму. Навіть люди, що постійно працюють ночами, можуть зіткнутися з непереборною сонливістю протягом робочої зміни. Сонливість у нічних працівників підвищує ризик нещасних випадків, включаючи дорожньо-транспортні події, виробничий травматизм і професійні, зокрема медичні, помилки. Фахівці вирішили з`ясувати, як кофеїн впливає на продуктивність праці в нічну зміну.

Учасникам експерименту давали кофеїн в різних видах: чашка кави, пігулки, енергетичні напої, харчові продукти. Робоча продуктивність була оцінена за допомогою нейропсихологічних тестів і тестів на концентрацію уваги. Було відмічено, що кофеїн скорочує кількість помилок в порівнянні з плацебо або дрімотою і підвищує робочу продуктивність, зокрема пам`ять, навики уваги, сприйняття інформації і здібності до аргументації. На думку фахівців, кофеїн може запобігти робочому травматизму, пов`язаному з позмінною і нічною роботою.

ami-tass.ru