На Волині жінка-фельдшер вбила свого новонародженого сина

У Волинській області працівники міліції затримали фельдшера, яка вранці 5 травня задушила свого новонародженого сина, а тіло викинула на сміттєзвалище.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 33-річну жінку було затримано в результаті оперативно-розшукових заходів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.