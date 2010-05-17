Пестициди і антибіотики у меді

Бджоли, як і всі домашні тварини хворіють. Різні віруси, бактерії і цвілеві гриби, а також паразити у вигляді кліщів, вошей і мух серйозно шкодять бджільництву. Для лікування багатьох захворювань бджіл використовують антибіотики. Лікувати і рятувати бджіл потрібно, але тільки так, щоб в кінцевому продукті не було антибіотиків, інакше від меду шкоди буде більш ніж користі. Пестициди ж можуть потрапляти в нектар, а потім і в мед, якщо сільськогосподарські культури обробляли цими речовинами. Правда, якщо рослини дуже сильно обробити пестицидами, то бджоли просто загинуть – отруяться під час збору меду.