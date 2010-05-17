Відкрито 63-у сесію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я

15:34, 17 травня 2010
Країна
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Обговорять проблеми алкоголізму

63-я сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я пройде в Женеві з 17 по 21 травня 2010 року. На сесії будуть обговорені різні питання глобального охорони здоров`я, серед яких:

  • здійснення Міжнародних медико-санітарних правил (2005);
  • моніторинг досягнення Цілей тисячоліття у галузі розвитку, пов`язаних зі здоров`ям;
  • стратегії скорочення шкідливого вживання алкоголю;
  • контрафактна медична продукція.

Асамблея також обговорить питання програмного бюджету, адміністрації та управління ВООЗ.

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