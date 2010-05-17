Херсонщина: купаючись у Дніпрі загинув 9-річний хлопчик

У Херсонський області під час купання у Дніпрі загинув 9-річний хлопчик.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, ввечері 14 травня у селі Львове Бериславського району Херсонської області пішов купатися у Дніпрі і не повернувся 9-річний хлопчик. До пошуків дитини були залучені рятувальники, правоохоронці та місцеве населення.

Тіло хлопчика, який потонув, було виявлено та відправлено на судово-медичну експертизу 15 травня. Триває слідство щодо всіх обставин трагедії.