Сьогодні ВООЗ відзначає 30-річчя ліквідації віспи

Сьогодні ВООЗ відзначає тридцяту річницю ліквідації віспи. Це було офіційно проголошено в 1980 році.

Віспа стала першою хворобою, що перемогли у глобальному масштабі, і її ліквідація була офіційно проголошена в 1980 році. Таке видатне досягнення стало можливим завдяки співпраці всіх країн світу. На честь цієї події перед штаб-квартирою ВООЗ відбудеться відкриття статуї, що символізує це досягнення у громадській охороні здоров`я, яке стало можливим завдяки співпраці всіх країн світу.

Наприкінці 1960-х років віспа все ще існувала в Африці та Азії. Для боротьби з цією хворобою використовувалися такі стратегії, як кампанії вакцинації, епіднагляд та профілактичні заходи, спрямовані на стримування розповсюдження епідемії з гарячих точок і краще інформування населення, яке було охоплено хворобою.

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