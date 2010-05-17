На Закарпатті підтоплено 100 дворогосподарств

На Закарпатті через сильні опади підтоплено 115 дворогосподарств та сільгоспугідь.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

Він зазначив, що 16 травня в Закарпатській області значна кількість опадів призвела до формування інтенсивних місцевих стоків.

Через захаращеність потічків, придорожніх канав та кюветів, водою підтоплено 115 дворогосподарств та сільськогосподарські угіддя в м. Ужгород, Ужгородському, Перечинському та Іршавському районах.

За даними Ф.ФІЛІПА, в обласному центрі Закарпаття підтоплено 24 дворогосподарства та підвальні приміщення багатоповерхівок на вулицях Шкільна, Дунаєвського, Сільвая, Мала, Тельмана, Дендеші, Докучаєва, Тімірязєва.

По області, за даними рятувальників, у воді опинилося 85 дворогосподарств у населених пунктах Руські Комаровці, Холмці, Дубрівка, Малі Селменці, Червоне, Великі Геєвці, Минай. Постраждали від води й 6 дворогосподарств у с. Сімерки Перечинського району.

Крім того, в Іршавському районі на річках Боржава та Іршавка вода вийшла на заплави та підтопила сільськогосподарські угіддя на площі близько 12 га.

Ф.ФІЛІП також додав, що увечері 16-го травня рятувальники розчищали від повалених дерев проїжджі частини на вул. Капушанській та площі Ш.Петефі в обласному центрі.

Наслідки підтоплень усувають працівники МНС та комунальники. Ситуація перебуває на контролі ГУ МНС в Закарпатській області, але вона ще, за даними Ф. ФІЛІПА, до кінця не відома. Дані уточнюватимуться.