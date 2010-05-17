Житомирщина: 25 осіб госпіталізовані з сальмонельозом

Госпіталізовані на Житомирщині тиждень тому з харчовим отруєнням 25 осіб захворіли на сальмонельоз.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

"Наразі спеціалісти санепідемстанції встановили, що госпіталізовані 8 та 9 травня у селі Селець Черняхівського району гості під час проводів в армію захворіли на гостру кишкову інфекцію", - сказав він.

За словами С.УЛАНОВА, СЕС встановила, що страви перед проводами зберігалася без холодильника.

Він додав, що наразі у Черняхівській районній лікарні з діагнозом “сальмонельоз” ще перебувають 15 осіб. Їхній стан - середньої тяжкості .

"Решту медики відпустили додому, однак вони ще бояться поширення інфекції", - зауважив С.УЛАНОВ.

"Працівниками районних СЕС та лікарні на місці події організовано проведення протиепідемічних заходів" ,- додав він.