Херсонщина: 4 млн - на безкоштовне медобстеження людей

Херсонська обласна рада запланувала витратити цього року 4 млн. грн. на безкоштовне медичне обстеження населення області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили 14 травня на сесії облради.

Зокрема, депутати внесли зміни до обласної міжгалузевої програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки. В доданому пункті 4.1 вказаної Програми зазначається, що буде «забезпечено безкоштовне проведення для населення основних загально діагностичних обстежень, лікувально-профілактичними закладами області: клінічні аналізи, флюорографічне обстеження, електрокардіографія, ультразвукове обстеження, за рахунок обласного та місцевих бюджетів».

Під час виконання даного пункту Програми планується обстежити 2 млн. 112,6 тис. осіб.