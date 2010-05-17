У Києві планується відкрити 137 пришкільних таборів

У Києві для максимального задоволення потреб працюючих батьків у організації відпочинку дітей планується відкрити 137 пришкільних таборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

Пришкільні табори розпочнуть свою роботу 31 травня, 1 та 4 червня (дату початку роботи визначає керівництво відповідного навчального закладу) і працюватимуть впродовж 18 робочих днів.

Загальна вартість путівки - 368,10 грн., проте батьківська плата становить лише 25% від загальної вартості - 92,03 грн., сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що для організації відпочинку дітей у пришкільних таборах залучаються позашкільні навчальні заклади, які забезпечують змістовне дозвілля, проводять виховну роботу, організовують культпоходи в театри, кінотеатри, музеї тощо.

“Практика показує, що дітки, які відвідують пришкільні табори, залишаються задоволені своїм відпочинком», - зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.