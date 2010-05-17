Київська влада ліквідує нейрохірургію Жовтневої лікарні?

Київська влада намагається незаконно ліквідувати нейрохірургічне відділення Жовтневої лікарні.

Про це УНІАН повідомив адвокат-партнер адвокатського об`єднання «Актіо» адвокат Віталій СЕРДЮК.

За його словами, 7 травня представники Київської міської державної адміністрації провели збори з трудовим колективом нейрохірургічного відділення Жовтневої лікарні столиці, на якому повідомили про необхідність звільнення працівників за власним бажанням і переведенні їх у ще по суті не створене відділення дитячої нейрохірургії. Як пояснили чиновники КМДА, на базі цього майнового комплексу створюється відділення дитячої нейрохірургії, а відділення дорослої нейрохірургії ліквідовується. При цьому офіційних документів про ліквідацію відділення представлено не було.

Як зазначив В.СЕРДЮК, у КМДА планують розмістити дитяче і доросле відділення на території Жовтневої лікарні. Проте доросле відділення переповнене, і немає можливості розмістити тут ще й дитяче, також це суперечить медичним нормам.

«Усе це проводилося під егідою прийняття ЧЕРНОВЕЦЬКИМ рішення про створення дитячого відділення нейрохірургії. Крім того, людям запропонували написати список присутніх з підписами на порожньому аркуші паперу. Не виключаємо, що це може бути використано для підготовки свідомо підроблених документів», - сказав В.СЕРДЮК.

Адвокат також повідомив, що працівники відділення звернулися в Генеральну прокуратуру і Міністерство охорони здоров`я з проханням роз`яснити, на якій підставі ліквідується відділення. Представник КМДА відмовився відповісти на будь-які запитання, що стосуються конфліктної ситуації.

«Фактично, ситуація виглядає як бажання київської влади замість будівництва необхідного Києву відділення дитячої нейрохірургії здійснити економію бюджетних коштів за рахунок ліквідації дорослого відділення. Є намір оскаржити незаконне рішення», - підкреслив В.СЕРДЮК.

При цьому він зазначив, що згідно із законом звільнення працівників не потрібне, необхідний тільки їхній перехід на інше місце роботи. Матеріали в цій справі передані в прокуратуру, крім того, розпорядження про ліквідацію відділення буде оскаржене в суді.