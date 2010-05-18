Херсонщина: 680 тис. грн. - на подолання дитячої безпритульності

Херсонська обласна рада на подолання у 2010 році дитячої бездоглядності та безпритульності виділила 680 тис. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили 14 травня на сесії облради.

Депутати прийняли рішення про внесення змін та доповнень до обласної програми подолання дитячої бездоглядності та безпритульності на 2006-2010 роки. Змінами передбачено, що у поточному році буде профінансовано створення електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та банку даних про громадян України, які згодні й можуть узяти на виховання дітей зазначеної категорії. На ці цілі виділено 6,5 тис. грн.

На виготовлення агітаційної продукції, спрямованої на боротьбу з бездоглядністю та безпритульністю, планується виділити 12 тис. грн.

На проведення святкових заходів та подарунки для дітей вказаної категорії буде спрямовано 35 тис. грн.

На будівництво топочної «Притулку для дітей служби у справах дітей ОДА» - 517 тис. грн.

Також облрада передбачила 132,5 тис. грн. на придбання автотранспорту для дитячого будинку сімейного типу на базі родини ВАСИЛЬЄВИХ (м. Херсон).

Разом із тим, частина депутатів вважає, що облрада могла б виділити більше коштів на боротьбу з дитячою бездоглядністю та безпритульністю, враховуючи складний соціальний стан у селах. Для порівняння ці депутати вказують, що обласна рада планує витратити у поточному році 300 тис. грн. на грамоти, подяки, дипломи, листівки, конверти, фоторамки, квіти та пам’ятні подарунки. Відповідне рішення також було прийняте на сесії 14 травня.