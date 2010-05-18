Перед щепленням дитині потрібна цукерка

Вчені знайшли веселий спосіб заманити дітей на щеплення. Вони пропонують давати малюкам що-небудь солодке, обгрунтовуючи це тим, що цукор має здатність знижувати чутливість до болю.

За повідомленнями міжнародної групи вчених, що займалися сприйняттям болю у дітей, навіть невелика кількість цукру, солодкого напою або одна маленька цукерка помітно підвищують стійкість дитини до болісних відчуттів від уколів.

Педіатри та дієтологи з Канади, Бразилії та Австралії проаналізували, як діти переносять неприємні відчуття, на прикладі 1674 щеплень, зроблених немовлятам у віці від 1 до 12 місяців. Ті малюки, яким перед уколом давали випити 2-3 мл 30-процентного розчину глюкози, після ін`єкцій плакали в два рази рідше. Говорить автор дослідження, провідний фахівець Центру вивчення болю при Університеті Торонто Деніз Харрісон: "Лікарі та медсестри, що працюють з маленькими дітьми, повинні мати на увазі результати нашої роботи. Цукор в мінімальних кількостях не несе ніякої шкоди дитині, при цьому істотно знижує у нього больові відчуття від уколу ".

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