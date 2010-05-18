Сигарети без нікотину викликають рак швидше, ніж звичайні
08:45, 18 травня 2010Країна
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Дослідження вчених
Вчені з США встановили, що сигарети, які не містять тютюну і нікотину, провокують розвиток раку ще швидше, ніж звичайні сигарети.
Дослідники медичної школи штату Нью-Йорк за допомогою лазера "виміряли" шкоду для людської ДНК при палінні різних видів сигарет.
З`ясувалося, що куріння начебто "безпечних" сигарет, руйнує спіраль ДНК набагато сильніше, а це, у свою чергу, призводить до мутацій, які збільшують ризик розвитку ракових захворювань.
Результати дослідження були опубліковані в спеціалізованому науковому журналі Cell Cycle.
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