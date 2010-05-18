Музика - ефективний засіб в боротьбі з недоумством
09:27, 18 травня 2010Країна
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Краще запам`ятовування
Дослідники з Медичної школи університету (США) Бостона показали, що пацієнти з хворобою Альцгеймера краще запам`ятовують нову вербальну інформацію, якщо вона супроводжується музикою.
Хвороба Альцгеймера, найпоширеніша форма недоумства, характеризується прогресуючим зниженням когнітивних функцій, причому в першу чергу це відбивається на пам`яті.
Отримані результати свідчать про принципову різницю в процесах кодування і відновленні інформації за наявності і відсутності музичних подразників між пацієнтами з хворобою Альцгеймера і здоровими літніми людьми.
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