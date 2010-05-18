Японки живуть довше за всіх у світі

Японія ділить з Сан-Маріно перше місце в світі за середньою тривалістю життя, а японки живуть довше за інших жінок на планеті. Про це у понеділок повідомило інформаційне агентство Кіодо з посиланням на дані ВООЗ.

Середня тривалість життя без розділення за статевою ознакою другий рік поспіль становить для Японії 83 роки при середньосвітовому рівні в 71 рік. Для японок цей показник досяг 86 років.

Японські чоловіки доживають в середньому до 79 років, пропустивши вперед санмаринців, швейцарців і ісландців.

Зараз в Японії налічується більш як 30 тис. осіб старше 100 років.

Жителі Республіки Сан-Маріно наздогнали японців за тривалістю життя. Якщо тривалість життя японців залишилася незмінною в порівнянні з 2007 роком, то показник Сан-Маріно покращав на один рік. Найменша тривалість життя в Афганістані і Зімбабве - 42 роки.

ami-tass.ru