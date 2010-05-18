Хмара вулканічного попелу повернулася в Європу

Хмара вулканічного попелу від виверження в Ісландії вулкана Ейяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull), що паралізувало в квітні європейське авіасполучення, знову повернулася в континентальну частину Європи й дотягнеться до Сибіру, повідомляють британські метеорологи.

Як передає РІА «Новости», згідно з прогнозом, опублікованим на сайті британської метеослужби, хмара вулканічного попелу, розсіяного на висотах від поверхні до 6 тисяч метрів, рухаючись із боку Британії, закриє північну й центральну Францію, Голландію та Бельгію, велику частину Німеччини, Данію, південь Швеції та Норвегії.

Інша хмара, що знаходиться на висоті від 6 до 10 тисяч метрів, "намалює" гігантську дугу, що проходить через усю Гренландію, Землю Франца-Йосифа, Нову Землю й доходить до півострова Ямал і гирла Обі.

За даними вулканологів, вулкан продовжує виверження, попіл викидається на висоту до 7 тисяч метрів, а в деяких випадках до 8 тисяч метрів.

Авіасполучення в Європі було фактично паралізовано у середині квітня через виверження вулкана Ейяфьятлайокудль в Ісландії, що почалося 14 квітня. Величезна хмара вулканічного попелу накрила спочатку Північну, потім частково Західну й Східну Європу. Минулої п`ятниці хмара попелу почала рухатися в бік Європи, внаслідок чого були закриті аеропорти Британії та Ірландії.