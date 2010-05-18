Батьківство змінює мозок чоловіка

Мозок мишачих батьків, що возилися зі своїми дочками і синами після їх народження, перебудовується, з`ясували фахівці університету Калгарі (University of Calgary). Ріст нейронів в зонах, відповідальних за нюх і пам`ять, допомагає гризунам запам`ятовувати своє потомство.

Батьки-миші, що взаємодіяли зі своїм потомством, показали ріст кількості нейронів в нюхових цибулинах і гіпокампі (від 25 до 40%). При цьому і їх поведінка свідчила про те, що вони визнали молодняк.

Біологи вирішили з`ясувати, який механізм стоїть за цим ростом нервових клітин. Для цього вони досліджували гризунів мутантів, клітини мозку яких не чутливі до гормону пролактину, що виробляється під час метушні з молодняком. У них ріст нейронів не спостерігалося. До речі, вони також не пізнавали своє потомство через 6 тижнів. Виходить, саме цей гормон, відповідальний за вироблення молока у самок і розвиток батьківської поведінки у обох статей, визначає ріст нервових клітин.

membrana.ru