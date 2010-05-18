Перекрито міжнародний канал постачання наркотиків

У Житомирській області співробітники СБУ припинили діяльність злочинної групи, яка налагодила стійкий контрабандний канал ввезення в Україну великих партій синтетичних психотропних речовин з країн Балтії та оптовий збут на території нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що групу організували 39-річний безробітній житель Львова і його 37-річний напарник з Вінниччини, з яким він познайомився під час відбування покарання у виправній установі Польщі. Вінничанин закуповував синтетичний наркотик за кордоном та контрабандним шляхом переміщав його до нашої держави, а львів’янин за допомогою своїх спільників підшукував покупців та збував психотропну речовину на території України.

Зловмисники розповсюджували оптові партії синтетичних наркотиків у Київській, Житомирській, Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях. Правоохоронці також перевіряють інформацію щодо постачань значних партій наркотичних засобів до закладів пенітенціарної системи.

Під час спецоперації 12 травня при в’їзді у Житомир на автошляху «Житомир – Могилів-Подільський» співробітниками спецпідрозділу УСБУ затримано трьох членів групи. Під час огляду автомобіля, у якому їхали молодики, у багажнику було виявлено і вилучено сумку, де знаходилося 2,5 кг порошкоподібної речовини з характерним різким запахом, та засоби фасування наркотиків (електронні ваги, пакувальний матеріал тощо). У кишенях куртки і брюк одного із затриманих правоохоронці також виявили пакунки із наркотиками.

Згідно з висновком Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки і судових експертиз СБУ вилучена речовина є метамфетаміном. Приблизна вартість його на «чорному ринку» становить близько 500 тисяч гривень.

Слідчі СБУ порушили стосовно вінничанина кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) і ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів), та стосовно інших трьох затриманих - за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо ліквідації усіх ланок міжнародного каналу контрабанди психотропних речовин в Україну.