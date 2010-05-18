В Україні 30% дорослого населення мають підвищений тиск

В Україні 30% дорослого населення (близько 12 млн. осіб) мають підвищений артеріальний тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Асоціації кардіологів України, директор Національного наукового центру „Інститут кардіології імені академіка Стражеска” Володимир КОВАЛЕНКО на прес-конференції, присвяченій Всеукраїнському науково-практичному конгресу „Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні”.

За його словами, артеріальна гіпертензія - важлива медико-соціальна проблема, яка поширена не лише в Україні, а й в усьому світі.

“З артеріальною гіпертензією пов’язані такі ускладнення, як інфаркти, інсульти, розвиток серцевої недостатності, порушення ритму серця. Тому дуже важливим є профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні”, - наголосив В.КОВАЛЕНКО, підкресливши, що сьогодні завершився десятирічний період виконання державної програми лікування артеріальної гіпертензії в Україні.

“У країні майже вдвічі підвищилося виявлення артеріальної гіпертензії, знизилася кількість інсультів, особливо у людей працездатного віку, зросла достовірна тривалість життя у людей з порушеннями мозкового кровообігу, у людей з інфарктами, у людей з серцево-судинними захворюваннями. Усе це має дуже велике значення для потенціалу здоров’я української нації”, - резюмував В.КОВАЛЕНКО.