Щеплення від віспи уповільнює розмноження ВІЛ-інфекції

Американські вчені з`ясували, що вакцинація проти натуральної віспи значно уповільнює розмноження вірусу імунодефіциту людини, повідомляє Лента.ру з посиланням на Physorg.

Звіт про дослідження групи фахівців під керівництвом Реймонда ВАЙНШТЕЙНА з Університету Джорджа Мейсона (George Mason University) опубліковано у журналі BMC Immunology.

Вчені оцінювали здатність лейкоцитів, узятих із зразків крові ВІЛ-інфікованих пацієнтів, підтримувати реплікацію вірусу імунодефіциту. Після цього дослідники порівняли швидкість реплікації вірусу у лейкоцитах добровольців, яких було щеплено від натуральної віспи за 3-6 місяців до дослідження, з аналогічним процесом у не щеплених учасників дослідження.

Вірус імунодефіциту проникає усередину лейкоцитів, зв`язуючись з одним з поверхневих білків клітини (CCR5 або CXCR4). Згідно з результатами дослідження з`ясувалося, що у крові щеплених від віспи добровольців швидкість реплікації ВІЛ, що має спорідненість до рецептора CCR5, знизилася у п`ять разів. Для вірусу, що зв`язується з іншим рецептором, такої залежності вчені не знайшли.

Р.ВАЙНШТЕЙН припустив, що вакцинація проти віспи пригнічує експресію генів, які кодують білок-рецептор CCR5. Відсутність цих рецепторів перешкоджає проникненню у лейкоцити вірусів, як віспи, так і імунодефіциту.

Вчений відзначив, що первинну ВІЛ-інфекцію в переважній більшості випадків спричинює вірус, який зв`язується з CCR5.

Він додав, що припинення щеплень віспи після перемоги над цією хворобою у другій половині XX століття могло стати причиною розвитку епідемії ВІЛ-інфекції.