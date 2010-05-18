З Прикарпаття відвантажили 490 тонн меланжу

З Прикарпаття сьогодні відвантажили ще 490 тонн меланжу.

Як передає кореспондент УНІАН, у військовій частині, де зберігається ця небезпечна речовина (с. Ценжів, Івано-Франківська обл.), завантажили цистерни з меланжем, які доставлять у Росію на переробку. За словами командувача Західного оперативного командування Збройних Сил України генерал-майора Юрія ДУМАНСЬКОГО, це передостання партія меланжу для вивезення з території Прикарпаття. Нині на складах в Ценжеві залишилось ще приблизно 480 тонн меланжу, який вивезуть у червні цього року.

Спостерігали за третім відвантаженням меланжу представник проекту ОБСЄ Метью ГЕРЦЕН, перший заступник голови облдержадміністрації Василь ПЛАВЮК, представники сільської громади, екологи, контролюючі органи. Головним завданням спостерігачів було проведення моніторингу завантаження та відправки згідно з положеннями затвердженої Програми ОБСЄ з забезпечення якості та безпеки.

М.ГЕРЦЕН в інтерв’ю журналістам високо оцінив дотримання правил безпеки українською стороною при завантаженні і вивезенні меланжу. «Ми задоволені ходом робіт, - наголосив представник ОБСЄ М.ГЕРЦЕН. – Поки що жодних проблем технічних і екологічних не було і немає. Професійно і компетентно працює українська команда». Він нагадав, що Росія виграла тендер на вивезення цієї речовини. Водночас зауважив, що російська сторона не перероблятиме меланж на сільськогосподарські добрива, як повідомлялося раніше.

Як повідомляв УНІАН, вивезення з України та утилізація меланжу проводиться в рамках спільного проекту ОБСЄ – Україна. Перший потяг з ракетним окислювачем був відправлений з Івано-Франківщини на утилізацію до Росії 21 січня цього року. Всього на території Прикарпаття було 2200 тонн цієї небезпечної для довкілля речовини. Всього в Україні на початок реалізації проекту було 16,5 тис. тонн. Проект виконується за підтримки таких країн-донорів: Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі, Німеччини, Швецької агенції з міжнародного розвитку (Sida), Чехії та Фінляндії.